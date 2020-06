Der Bachelor: Marisa lästert über Leonard Freier

Ein Seitenhieb auf ein Gespräch, dass sie kurz zuvor mit dem 30-Jährigen hatte. Dort kritisierte sie Leonard scharf. „Was mir nicht so gepasst hat, ist, dass du sehr viel von deiner Ex-Freundin erzählt hast. Das war das, was dich so ein bisschen unattraktiv macht“, ätzte die brünette Beauty. Diese Worte haben Leonard völlig aus der Bahn geworfen – und Marisa anschließend aus der Sendung. Scheint, als könne der Bachelor mit Kritik nicht so richtig umgehen…