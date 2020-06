Der Bachelor: So hat Daniela Buchholz die Abfuhr von Leo verkraftet!

Der 24-Jährigen ist alles aus dem Gesicht gefallen und in der vor Leo sicheren Limousine ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Der Korb vom Bachelor hat sie böse getroffen. Es hat gedauert, bis sie darüber hinweggekommen ist. Eine Freundin von Daniela hat nun „Bild“ gegenüber verraten: „Sie hat nach dem Finale ziemlich lange darunter gelitten. Sie war so verliebt.“ Nun sind ein paar Wochen ins Land gegangen und am Ende des Tages ist es eben doch nur eine TV-Show. Aus der Öffentlichkeit hält Daniela sich derzeit noch fern, ihre Facebookseite ist nach 48 Stunden wieder verschwunden. Bleibt zu hoffen, dass sie die herbe Enttäuschung mittlerweile überwunden hat und auch ohne Leonard Freier glücklich wird. Und ob der überhaupt noch mit Leonie zusammen ist, sei mal dahingestellt.