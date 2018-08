"Der Bergdoktor": Ein Insider packt aus! So geht es wirklich hinter den Kulissen am Set zu

„Der Bergdoktor“ ist einer der erfolgreichsten Serien im Fernsehen. Hans Sigl zieht immer wieder ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Jetzt wurde enthüllt, wie es wirklich hinter den Kulissen am Set der Serie zugeht.

Hans Sigl steht im Mittelpunkt der Serie. Seit Anfang ist auch Mark Keller dabei, welcher in der -Serie als Dr. Alexander Kahnweiler zu sehen ist. Der Schauspieler hat jetzt offenbart, was wirklich am Set hinter den Kulissen abgeht.

So ist die Stimmung am Set

"Die Stimmung am Set ist immer noch wie am ersten Tag", sagt Mark Keller in einem Interview mit „Bunte“. "Hans geht mit so einer Freude ans Set, jeden Tag. Und das Team, mit dem wir auch arbeiten, das sind seit zehn Jahren auch dieselben – und es ist ein Traum, da zu arbeiten“, so der Schauspieler weiter. Und was ist sein persönliches Highlight am Set? "..., dass wir sehr, sehr viel lachen am Set und viel Spaß haben, und das liegt vor allem immer nur am Hans“, so Mark Keller.

Schauspieler Mark Keller - Foto: gettyimages

Mark Keller und Hans Sigl verstehen sich richtig gut – die beiden arbeiten nicht nur zusammen, sondern sind auch befreundet. "Hans hat da überhaupt keine Allüren, sondern er ist eigentlich stinknormal, und es ist so ein ganz normaler Umgang mit allen“, sagt er weiter. Der „Bergdoktor“-Star kümmere sich immer um das Team, dass alle gut aufgehoben sind. Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ am Donnerstag 20:15 Uhr.