"Ein ganzes halbes Jahr" kommt ins Kino - Seht hier den ersten Trailer!

Und schon der Trailer geht einem total ans Herz.

Das Buch von JoJo Moyes ist eine unglaublich schöne, aber auch unfassbar traurige Liebesgeschichte um den reichen, querschnittsgelähmten Geschäftsmann Will Traynor (Sam Claflin) und seine Pflegerin Louisa Clark (Emilia Clarke). Als Louisa nämlich ihren Job in einem Café verliert, wird sie für ein halbes Jahr als Pflegerin bei Will eingestellt. Das lebenslustige Mädchen sieht ihre Aufgabe aber nicht nur in der Pflege der Pflege ihres Chefs, sie will ihm auch seinen Lebensmut zurückbringen. Im Laufe der Zeit kommen sich die beiden immer näher - doch es hat einen Grund, warum Louisa nur für ein halbes Jahr eingestellt wurde...

Nicht nur die Handlung überzeugt besonders das weibliche Publikum, auch die Darsteller könnten nicht besser gewählt sein. Der "Tribute von Panem"-Star Sam Claflin (29) und die "Game of Thrones"-Beauty Emilia Clarke (29) locken sicher unzählige Zuschauer vor die Leinwand. Der Kino-Sommer kann also endlich kommen!