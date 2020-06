"Club der roten Bänder": Damian Hardung spielt den krebskranken Jonas

In der Serie spielt Damian Hardung den krebskranken Jonas. Durch seine Krebserkrankung verliert er in „Club der roten Bänder“ seine Haare und ein Bein. Der Schauspieler war erst selber richtig krank, wie er verrät. „Ich war in meinem Apartment gefesselt, eine Art Parallelwelt wie das Krankenhaus“, sagte Damian Hardung gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Sein größtes Hobby ist Fußball – doch für seine Leidenschaft hatte er durch die Dreharbeiten kaum noch Zeit. „Den Sprung habe ich nicht mehr gemacht, weil ich einfach kaum noch zum Training gehen konnte“, erzählt der Schauspieler. „Ich habe zwar ein Schlafdefizit, aber dafür habe ich sehr viel erlebt. Ich war letzte Woche vier Tage in der Schule, das war schon etwas besonderes...“, so Damian Hardung.

Neben den Schauspielerei hat Damian Hardung vor allem ein Wunsch: Er will Medizin studieren. „Mein Traum wäre es, in Oxford Medizin zu studieren“, erklärt er. Die Serie „Club der roten Bänder“ startet am Montag um 20:15 Uhr auf Vox.