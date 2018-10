In der Deckenwand: Horror-Fund im Bestattungsinstitut

In einem Bestattungsinstitut in Detroit wurde ein schrecklicher Fund gemacht...

Ein anonymer Brief an die Polizei führte in der US-Stadt Detroit zu einer schrecklichen Entdeckung. In einem Bestattungsinstitut fanden die Beamten elf Baby-Leichen. Diese waren in der Deckenwand versteckt.

Tote Säuglinge wurden eingemauert

Die Detroiter Polizei berichtet, dass sich neun der Kinder in Pappschachteln befanden, die anderen beiden steckten in Schatullen. Das Bestattungsunternehmen ist bereits seit sechs Monaten geschlossen, weil ihm die Lizenz entzogen wurde. Der Grund: Es wurden einbalsamierte Körper gefunden, die bereits zersetzt waren. Außerdem ist auch von anderen Verstößen die Rede.

Nun ordnete die Polizei eine Durchsuchung des Gebäudes an, um festzustellen, ob sich darin weitere Leichen befinden.