Der deutsche Musiker Paul Würges ist gestorben

Er war eine Legende der bayrischen Musik-Szene. Jetzt ist Musiker Paul Würges im Alter von 85 Jahren verstorben.

Paul Würges kämpfte mit einer Nervenkrankheit

Wie unter anderem die T.Z. berichtet, leidete Paul Würges schon länger an einer Nervenkrankheit. "Am Donnerstagabend blieb dann plötzlich sein Herz stehen. Der Notarzt kam sofort - aber es war zu spät", so ein Freund des Sängers, Schorsch Angerer. Nun trauern seine Frau und seine zahlreichen Freunde um den beliebten Star!

Paul Würges: Ein deutscher Rock'n'Roller

Paul Würges ist eine wahre Legende des deutschen Rock'n'Roll. Besonders in den 50er und 60er Jahren rockte er die Bühnen. Bis März 2017 stand er regelmäßig auf der Bühne.