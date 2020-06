Gewitter-Schneesturm am Wochenende in Deutschland!

Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 400 Meter.

In den Mittelgebirgen drohen teils heftige Schneefälle. Und nicht nur das: Dazu droht auch noch ein heftiger Schnee! In höheren Lagen kann es deshalb zu Schneeverwehungen kommen. Auch an der Ost- und Nordsee drohen ebenfalls Sturmböen.

In tiefen Lagen bleibt es ebenfalls kalt und nass. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um den Gefrierpunkt und nachts drohen Minusgrade – deshalb muss mit gefrierender Nässe gerechnet werden. Selbst Graupelschauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Nicht besser sieht es am Sonntag aus: In den Mittelgebirgen droht Schnee und in den Alpen kann es bis in tiefe Täler schneien. Genauso geht’s dann auch in der kommenden Wochen weiter…