Der Extrem-Sommer geht weiter: Die Mega-Hitzewelle kommt zurück

Nach wochenlanger Dauer-Hitze kann Deutschland wieder kurz durchatmen. In den letzten Tagen war es deutlich kühler – das ist aber nur von kurzer Dauer.

Denn schon am Donnerstag kehrt die Hitze in Deutschland zurück. Dann sind wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad möglich.

Neue Hitzewelle ab Donnerstag

Am Mittwoch besteht ein Sonne-Wolken-Mix und bringt Temperaturen von bis zu 26 Grad. Immer mal wieder sind auch vereinzelte Niederschläge oder kurze Gewitter möglich. Am Donnerstag kommt dann der Wetterumschwung – dann wird es wieder extrem heiß. Temperaturen von mehr als 30 Grad sind dann wieder in ganz Deutschland möglich.

Es soll auch wieder sehr sonnig werden. Nur im Nordwesten sind am Donnerstag einzelne Gewitter möglich. Danach könnte eine neue Kaltfront nach Deutschland ziehen, wie ein DWD-Meteorologe laut der „dpa“ sagte.