Der Kult-Film "Titanic" bekommt einen Themenpark!

Nun wird die dramatische Romanze um Rose und Jack noch einmal neu erzählt – und die „Titanic“-Fans können sie am eigenen Leib miterleben! So oder so ähnlich lautet zumindest das Konzept des US-Senders FOX. Dieser plant nun nämlich einen großen Themenpark, der an den Kultfilm mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet angelehnt ist!

Der Freizeitpark wird nach Informationen des Senders 2018 in Dubai eröffnet werden. Wie „Variety“ berichtet, sollen die Besucher durch verschiedene Attraktionen erleben, wie es sich 1912 als Gast auf der Titanic angefühlt haben muss. Ganze 850 Millionen Dollar soll der Bau des Film-Parks kosten!

Neben Titanic sollen auch weitere Film-Produktionen wie „Ice Age“, „Planet der Affen“ und „Die Simpsons“ in dem Park behandelt werden. Ob bei all der Action auch Platz für Romantik und große Gefühle bleiben wird? Um diese Frage zu beantworten müssen wir uns wohl noch drei Jahre gedulden.