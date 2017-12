Der nächste Schnee-Sturm rollt auf Deutschland zu!

Die letzten Tagen waren deutlich milder in Deutschland. Das ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn der nächste Wintereinbruch steht bevor - und der hat es in sich!

Beinahe fast schon zweistellige Werte wurden in den vergangenen Tagen erreicht. Das wird sich jetzt wieder ändern: Am Wochenende klopft der Winter erneut an und bringt ziemlich viel Schnee und eisige Temperaturen mit sich.

Ein neues Sturmtief zieht nach Deutschland und vertreibt die milde Luft. Bereits am Freitag beginnen die Temperaturen deutlich zu sinken. Es drohen zudem heftige Niederschläge - diese können bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen.

Am Wochenende sind tagsüber kaum mehr als 5 Grad möglich. Nachts kann es dann beinahe überall schneien - in höheren Lagen sind teilweise mehr als 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Pünktlich zum zweiten Adventswochenende wird es also wieder deutlich winterlicher in Deutschland. In der kommenden Woche geht es übrigens genau so weiter: Dann droht Dauerfrost! Es muss mit Glätte und weiteren teils heftigen Schneefällen gerechnet werden.