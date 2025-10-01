Der Promihof: Vom Star zum Bauern - Alle Teilnehmer der Reality-Show

Während es im Dschungelcamp um Mutproben und exotische Prüfungen geht, stehen beim „Promihof“ Kühe, Ställe und körperliche Arbeit im Mittelpunkt. Ziel ist es, unter Anleitung von Promi-Landwirt und Moderator Nino Sifkovits den Hofalltag zu meistern. Am Ende winken 100.000 Euro Siegprämie – aber dafür müssen die Kandidaten Durchhaltevermögen zeigen.