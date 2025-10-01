Der Promihof: Vom Star zum Bauern - Alle Teilnehmer der Reality-Show
Mit „Der Promihof“ startet RTLZWEI am 15. Oktober ein Reality-Experiment der besonderen Art. 21 Prominente müssen fernab von Luxus und rotem Teppich beweisen, ob sie auch auf dem Land bestehen können.
Nino Sifkovits fühlt sich auf dem Hof pudelwohl.
© RTLZWEI / Magdalena Possert
Während es im Dschungelcamp um Mutproben und exotische Prüfungen geht, stehen beim „Promihof“ Kühe, Ställe und körperliche Arbeit im Mittelpunkt. Ziel ist es, unter Anleitung von Promi-Landwirt und Moderator Nino Sifkovits den Hofalltag zu meistern. Am Ende winken 100.000 Euro Siegprämie – aber dafür müssen die Kandidaten Durchhaltevermögen zeigen.
Drei Dschungelstars unter den Teilnehmern
Unter den 21 Teilnehmern finden sich gleich drei bekannte Namen aus dem „Dschungelcamp“:
Giulia Siegel (50), DJ und Model, die offen zugibt, ohne Strategie ins Abenteuer zu gehen.
Gigi Birofio (26), der bereits im Camp für viel Unterhaltung sorgte und es bis ins Finale schaffte.
Cosimo Citiolo (43), Reality-Urgestein, der nun seine Bauernhof-Tauglichkeit beweisen will.
Außerdem sind Paco Herb (29) und Chris Broy (36) mit dabei, die als „Fame Fighter“ bekannt wurden und nun ebenfalls ihre Kräfte im neuen Setting messen.
Ein vielfältiger Cast
Neben den Reality-erfahrenen Gesichtern tritt eine bunte Mischung aus Newcomern, Social-Media-Stars und Musikern an:
Pinar Sevim (36) („Kampf der Realitystars“)
Nina Reh (24), Ballermann-Sängerin und Freundin von Ikke Hüftgold
Aurelia Lamprecht (27) („Love Island“)
Sandra Sicora (33) („Prominent getrennt“)
Nadja Großmann (25) („Love Fool“)
Jenny Graßl (25) („Love Island“)
Tim Kühnel (29) („Prominent getrennt“)
Alessandra Riili (28) („Köln 50667“)
Fritz „Thüringer Klöße“, Social-Media-Persönlichkeit
Chelsea Montgomery (31), TikTok-Star
Alicia King, „Goodbye Deutschland“
Emma Fernlund (25) („Das Sommerhaus der Stars“)
Saskia Beecks (32) („Berlin – Tag & Nacht“)
Laura Morante (34) (DSDS)
Ina Kina (30) („Are You The One?“)
Maden Doric (32) („Sommerhaus der Normalos“)
Damit entsteht ein Cast, der bewusst auf Vielfalt setzt: von erfahrenen Reality-Kandidaten über Künstler bis hin zu Social-Media-Gesichtern.
Starttermin und Ausstrahlung
„Der Promihof“ läuft ab dem 15. Oktober 2025, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Wer lieber online schaut, kann die Folgen auch über RTL+ streamen.