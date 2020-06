Der pure Wahnsinn: Fallschirm an Piercings befestigt!

Denn dieser Fallschirmsprung geht nicht nur an die Nerven, sondern vor allem eines: Unter die Haut!

Eine Gruppe Extremsportler aus Russland, die sich "The Sinner Team" nennt, hat nun eine Möglichkeit gefunden, ihre Leidenschaft für luftige Adrenalinkicks mit ihrer Vorliebe für Piercings zu verbinden. Gruppenmitglied Stanislav Aksenov sorgt nun mit seinem Sprung aus 445 Metern im Lauterbachtal in der Schweiz für viele faszinierte Blicke denn sein Fallschirm ist lediglich an den Piercings in seinem Rücken befestigt!

Wie schmerzhaft ein solcher Sprung für den Extremsportler gewesen sein muss, ist nicht bekannt. Angeblich soll Stanislav Aksenov vor dem Video bereits sechs Mal diesen Sprung absolviert haben! Nach purer Freude sieht das jedenfalls nicht aus zum Glück ist dieses Wagnis gut ausgegangen!