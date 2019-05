Der Tob: Diese Trendfrisur tragen jetzt die Stars

Eine neue It-Frisur erobert die roten Teppiche der Welt. Alle tragen jetzt den Tob....

Trendfrisur 2019: Der Petit Bob

Trendfrisur: Der Tob

It-Girl Hailey Bieber, Schauspielerin oder Influencerin Xenia Adonts - sie alle tragen ihn schon: Den Tob. Die Frisur ist eine Varinate des Bob, die cooler nicht sein könnte. Denn statt glatt und akkurat, ist der Tob lässig und wild.

Der Name steht für für die Abkürzung "tousled bob" - also die "Tolle" und "Bob". Dabei wird der Bob fransig geschnitten und zu Wellen gestylt und seitlich gescheitelt - und zwar so, dass eine kleine Tolle entsteht. Et voilá: Fertig ist der coole Look!

Die Stars lieben den Look

Das besondere an dem Style: Er ist total easy zu stylen! Und: Er steht einfach jeder Gesichtsform. Kein Wunder also, dass ihn aktuell einfach alle lieben....