Der Winter ist vorbei: So warm wird es jetzt im Dezember!

In Deutschland ging es am ersten Adventswochenende sehr stürmisch und regnerisch zu.

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer mal wieder kalt war, hat sich der Winter mal wieder verabschiedet. Und so schnell wird er wohl auch nicht wieder zurückkommen – auch Schnee ist nicht in Sicht. Nur in sehr hohen Lagen können manchmal ein paar Flocken runterkommen.

Feucht und windig geht es auch in dieser Woche weiter. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Zwar bleibt es unbeständig, aber es extrem mild! Sogar bis 16 Grad sind tagsüber möglich – das ist für diese Jahreszeit äußerst ungewöhnlich.

Heftige Regenfälle möglich

Im Süden sind dagegen unwetterartige Regenfälle nicht auszuschließen – sogar das ein oder andere Gewitter kann dabei sein. Zwar wird es in der Woche wieder etwas kälter, aber es bleibt vergleichsweise mild: Am Dienstag steigt das Thermometer auf 14 Grad, am Donnerstag sind immerhin noch 12 Grad drin. Den Regenschirm sollte man aber in jedem Fall nicht vergessen…