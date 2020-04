Derek Jones: Der "Falling in Reverse"-Star ist tot!

Derek Jones ist tot! Der Gitarrist von "Falling in Reverse" schloss für immer seine Augen!

"Falling in Revers" verkündet den Tod von Derek Jones

Der Band-Frontmann Ronnie Radke verkündete am Mittwoch auf seinem -Account den Tod des Gitarristen. Derek Jones wurde nur 35 Jahre alt: "Ich werde nie vergessen, wie du mich aus dem in deinem alten Tour-Van abgeholt hast, um Falling in Reverse zu gründen. Dein Geist wird für immer in die Musik, die ich schreibe, eingewoben sein. Ruhe in Frieden, Derek Jones. Mein Herz ist gebrochen", heißt es in dem Statement des Musikers. Und auch die Fans trauern um den Star!

Die Fans sind in großer Trauer

Wie via Social Media deutlich wird, sind die Fans von dem frühen Tod von Derek absolut erschüttert. So heißt es: "Mein Herz ist gebrochen für dich, seine Freunde und seine Familie. Es tut mir so leid" sowie "Verdammt, das ist wirklich traurig. Er war wirklich ein toller Kerl." Woran Derek verstarb, ist unklar. Auch wann eine Trauerfeier stattfindet, ist noch nicht bekannt.

