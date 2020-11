Des O'Connor: Der britische Kult-Entertainer ist tot

Trauriger Abschied von Des O'Connor

Doch was genau ist passiert? O'Connor stürzte vor über einer Woche in seinem Haus in der Grafschaft Buckinghamshire. Im Krankenhaus erholte er sich zunächst gut, doch dann wurde sein Zustand schlagartig schlechter. "Er hat das Leben geliebt", verrät seine Agentin und bezeichnet ihn als den "ultimativen Entertainer".

O'Connor moderierte über 45 Jahre lang seine eigene Show im britischen Fernsehen, war jedoch auch in anderen TV-Formaten zu sehen. Doch das war nicht sein einziges Talent! Er war außerdem auch ein beliebter Sänger und nahm ihm Laufe seines Lebens zahlreiche Alben auf.

Der britische Kult-Star hinterlässt seine Ehefrau Brooke Wilson und seine Kinder Adam, Karen, Tracy, Kristina und Samantha.