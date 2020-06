Designer-Zoff: Harald Glööckler geht auf Guido Maria Kretschmer los

und Guido Maria Kretschmer verbindet nicht viel – bis auf die Mode. Beide Designer liefern sich nun einen handfesten Schlagabtausch!

Jetzt geht Harald Glööckler auf Guido Maria Kretschmer los. "Ich gucke nicht, was Herr Kretschmer macht - aber die Tapeten von anderen Prominenten finde ich meist fade und langweilig!", sagt er in einem Interview mit der „Closer“. "Ich glaube kaum, dass seine Tapeten so glamourös sind wie meine! Er hat keinen Funken Glamour!", schiesst Glööckler gegen Kretschmer.

Guido Maria Kretschmer nimmt die Läster-Attacke mit Humor. "Ich bin eher scheu. Und ich glaube, die Menschen spüren es auch, dass ich einer von ihnen bin. Ich denke eben nicht, dass ich die Reinkarnation eines Königs bin“, kontert der „Shopping Queen“-Star.