Désirée Nick: Heftige Abrechnung mit den "Promis unter Palmen"-Kollegen!

Gestern Abend war es endlich soweit! Im neuen Trash- -Format " unter Palmen" wurden 10 Möchtegern- nach Thailand geschickt. Kandidatin Désirée Nick verrät bereits jetzt, was sie von ihren Konkurrenten hält - und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund...

Désirée Nick: "Claudia Obert hat ein Gesicht wie ein aufgeplatzter Schlüpper"

Besonders Unternehmerin Claudia Obert bekommt von Désirée ihr Fett weg. "Ihr habe ich mein posttraumatisches Belastungstrauma zu verdanken. Ich musste ertragen, wie sie sich breitbeinig nach dem Handtuch bückt – im String-Tanga! Und dann immer dieser angesäuerte, strafende, strenge Blick: Die Obert hat ein Gesicht wie ein aufgeplatzter Schlüpper", ätzt sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Sylvie Meis: Fieser Botox-Seitenhieb von Désirée Nick

Auch mit Ex-"Bachelor"-Babe Eva Benetatou kann die Lästerzunge so gar nichts anfangen. "Eine ganz Vornehme aus Düsseldorf, die von sich glaubt, ein Prinzesschen zu sein. In Wahrheit war sie Saftschubse bei Emirates und hat in der Economy den Passagieren die Nüsse zugeworfen. Wahrscheinlich hat die in der Businessclass gern die Kerle etwas strammer angeschnallt."

Carina Spack und Bastian Yotta bekommen ihr Fett weg

Carina Spack ist laut Désirée "die humorloseste Person, die mir je begegnet ist." Und weiter: "Ihre Megahupen sind bei Weitem ihre netteste Eigenschaft. Leider hat sie an der Kiste mehr Orangenhaut als ich. Die Ghettoschlampe ist nicht aus ihr rauszukriegen, aber leider mangelt es an Talent, um daraus was zu machen."

Bastian Yotta: Peinliche Penis-Panne!

hat ebenfalls keinen guten Eindruck bei Désirée hinterlassen. "Verkauft sich als Supermann, benimmt sich aber wie ein Affe. Er vergiftet mit seinen dümmlichen Motivationsparolen jede Stimmung. Ein Dampflaberer, der nix als hohle Phrasen absondert", urteilt die ehemalige Dschungelkönigin.

Désirée Nick findet Tobi Wegener heiß

Nur einer kommt bei ihrer knallharten Abrechnung gut weg: Ex-"Love Island"-Hottie Tobi Wegener. "Wegener sieht in Wahrheit noch besser aus als im Fernsehen. Das liegt an seinem schlichten Skilehrer-Charme. Wenn ich doch nur zwei Jahre jünger wäre, seufz! Was für eine Sahneschnitte, zumindest wenn einem nicht nach geistreicher Unterhaltung zumute ist. Er hat immerhin den Sex-Appeal, von dem ein Yotta nur träumen kann. Ich mag ihn", so Désirée.

Eines steht jedenfalls schon jetzt fest: Auch bei "Promi unter Palmen" wird Désirée ihre spitze Zunge nicht zurückhalten. Das kann ja heiter werden...

