Désirée Nick: Heftige Abrechnung mit Matthias Mangiapane!

Reddit this

Eigentlich hatten sich Désirée Nick und Matthias Mangiapane bei "Promis unter Palmen" gesucht und gefunden. Immer wieder zogen die beiden gemeinsam über die anderen Kandidaten her. Doch nach dem Finale wendete sich das Blatt...

Désirée Nick teilte gegen Matthias Mangiapane aus

Heute ist Désirée gar nicht mehr gut auf Matthias zu sprechen. Der Grund: Er lästerte über sie mit Carina Spack. Ein Unding für Désirée! "Ich habe niemanden einen solchen Vertrauensvorschuss geschenkt wie Matthias. Er war der Einzige, wo ich mir eine Freundschaft hätte vorstellen können. Ich habe Shitstorms bekommen, weil ich nett zu ihm gewesen bin. Weil er mit dieser Art all diese Klischees homophober Menschen bedient. Dass eine Tunte eine hinterhältige Person ist, die dir in den Rücken fällt", schimpfte sie bei der "Großen Aussprache".

Carina Spack: Bittere Tränen wegen Désirée Nick!

Und dann bekam Matthias ordentlich sein Fett weg. "Ich habe dich kennengelernt und dich als Laune der Natur aufgenommen. Ich bin immer auf der Bremse gewesen. Ich habe gesagt: 'Deine Zähne sind zu weiß.' Ich habe aber nicht gesagt, dass die Zähne zu groß sind und aussehen wie das geliehene Provisorium von . Ich habe gesagt: 'Du hast ja tolle braune Haut.' Ich habe aber nicht gesagt, dass deine Haut aussieht wie eine gegerbte Lederhandtasche aus zweiter Hand. Das habe ich gedacht, aber nicht gesagt."

So reagierte Matthias Mangiapane auf die Beschimpfungen

Und Matthias? Statt vor Wut in die Luft zu gehen, zeigte er sich sogar einsichtig. "Ich verstehe, dass sie sich hintergangen fühlt. Trotzdem war es von mir nicht so gemeint gewesen. Ich habe aber nie in Interviews schlecht über sie geredet", erklärte er. Ob aus den beiden wohl doch noch wieder Freunde werden? Wohl eher nicht...

Trennungs-Schock bei ! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: