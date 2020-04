Désirée Nick: TV-Sensation! Sie kommt zurück zu "Promis unter Palmen"

Endlich wieder Pepp bei "Promis unter Palmen"! Nachdem Désirée Nick ihre Koffer packen musste, wurde es ziemlich langweilig in der Villa. Doch jetzt mischt sie die Show mit ihrer spitzen Zunge wieder auf...

Désirée Nick rechnet mit Carina Spack ab

Sender SAT.1 hat gerade bestätigt, dass Désirée in der nächsten Folge zurückkehrt. "Hallöchen! Hier kommt eure kleine Zuckerfee! Dann können wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben!", begrüßt sie ihre Mitstreiter. Kaum angekommen verteilt Désirée schon wieder ihre Giftpfeile. Besonders an Carina Spack lässt die Kabarettistin kein gutes Haar. "Ich bin froh, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Ich bin zwei Jahre vor der Rente und ich habe mehr Pfeffer im Arsch und im kleinen Fingernagel als du mit Mitte Zwanzig", ätzt sie. "Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Da musst du aufpassen, dass du nicht bald auf die Schnauze fällst." Das kann ja heiter werden...

Warum Désirée überhaupt zurück ist? Einer der Bewohner hat das Handtuch geschmissen. Wer? Das erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei SAT.1...

