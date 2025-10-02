Désirée Nick & Harald Glööckler: Sat.1 bestätigt zwei neue „Promi Big Brother“-Kandidaten

Sie gilt als eine der spitzesten Zungen Deutschlands: Désirée Nick (69) ist nach zehn Jahren zurück bei „Promi Big Brother“. Schon damals bewies die Kabarettistin, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und daran wird sich wohl auch 2025 nichts ändern. Auf einer Pressekonferenz machte sie deutlich, dass sie sich über ihr erneutes Abenteuer freut: „So eine Gage hat es noch nie gegeben. Es ist einfach ein verdammt guter Deal.“