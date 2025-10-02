Désirée Nick & Harald Glööckler: Sat.1 bestätigt zwei neue „Promi Big Brother“-Kandidaten
Sat.1 sorgt für eine große Überraschung: Mit Désirée Nick und Harald Glööckler ziehen zwei echte Show-Legenden ins „Promi Big Brother“-Haus 2025 ein.
Désirée Nick und Designer Harald Glööckler ziehen in das „Promi Big Brother“-Haus.
© Joyn / Marc Rehbeck
Die Spannung steigt: Am 6. Oktober startet endlich die neue Staffel von „Promi Big Brother“ – und schon vorab verspricht das Teilnehmerfeld jede Menge Zündstoff. Nachdem Sat.1 bereits zwölf Promis enthüllt hatte, folgte nun der große Knall: Zwei absolute TV-Ikonen komplettieren das Feld und werden für ordentlich Wirbel sorgen.
Désirée Nick wagt ihr Comeback
Sie gilt als eine der spitzesten Zungen Deutschlands: Désirée Nick (69) ist nach zehn Jahren zurück bei „Promi Big Brother“. Schon damals bewies die Kabarettistin, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und daran wird sich wohl auch 2025 nichts ändern. Auf einer Pressekonferenz machte sie deutlich, dass sie sich über ihr erneutes Abenteuer freut: „So eine Gage hat es noch nie gegeben. Es ist einfach ein verdammt guter Deal.“
Damit ist klar: Von Désirée dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Menge bissige Kommentare, scharfe Analysen und vielleicht auch den ein oder anderen Streit erwarten.
Ebenfalls neu im Haus ist Harald Glööckler (60). Der Designer, bekannt für sein extravagantes Auftreten, wagt sich erstmals in die wohl härteste Promi-WG Deutschlands.
Wohnen auf der Baustelle
Ein Highlight der diesjährigen Staffel ist das ungewöhnliche Domizil: Statt in eine stylische Villa ziehen die Stars in einen Rohbau. Auf 365 Quadratmetern erwarten sie Plastikstühle, Schubkarren und improvisierte Schlafplätze. Während einige Bewohner auf Matratzen im Haus schlafen können, müssen andere unter freiem Himmel ausharren.
Gerade dieser harte Kontrast soll den Reiz der Staffel ausmachen: Die Promis müssen mit dem Minimum auskommen und zeigen, wie viel Durchhaltevermögen sie wirklich haben.
Diese Promis sind außerdem dabei
Mit Désirée Nick und Harald Glööckler wächst die Bewohner-Liste auf 14 Stars. Neben den beiden Neuzugängen sind unter anderem Sarah-Jane Wollny, Andrej Mangold, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Michael Naseband, Christina Dimitriou, Laura Lettgen alias Laura Blond, Achim Petry, Karina „Karina2You“ Kipp, Paco Herb, Pinar Sevim und SatansBratan dabei.
Sie alle kämpfen um den Sieg und die Gewinnsumme von 100.000 Euro.
Das musst du wissen: Start, Livestream und Ausstrahlung
Los geht es am 4. Oktober mit dem 24-Stunden-Livestream auf Joyn. Ab dem 6. Oktober 2025 strahlt Sat.1 dann täglich die regulären Folgen um 20:15 Uhr aus. Moderiert wird das Spektakel wie gewohnt von den beliebten Gastgebern und begleitet von Spielen sowie dem kultigen „PBB Kiosk“ mit Aaron Troschke.
Joyn / Pressekonferenz