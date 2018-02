Désirée Nosbusch: Überraschende Liebes-Beichte!

Das ist echt mal eine Überraschung: Désirée Nosbusch ist wieder verliebt und wagt sogar schon den nächsten Schritt, denn sie will heiraten.

Désirée Nosbusch hatte bisher nicht ganz so viel Glück in der Liebe, denn ihre erste Ehe ist damals gescheitert. Nun ist sie wieder nach 4 Jahren Single endlich wieder vergeben zu sein. Ihr Freund wohnt in München und ist ein gefragter Kameramann in München.

"Ja, es stimmt. Wir sind seit sieben Monaten ein Paar. Jeder kann sehen, wie glücklich ich gerade bin", bestätigt Désirée Nosbusch in der "Bild"-Zeitung.

Und damit nicht genug: "Wir haben uns verlobt, wir heiraten", sagt sie weiter. Für Désirée Nosbusch wäre es die zweite Ehe. Aus der ersten Ehe sind zwei Kinder entstanden.