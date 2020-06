Destiny's Child-Sängerin Michelle Williams: Selbstmord-Drama!

Das verriet die 37-Jährige jetzt in einem Interview in "The Talk" auf dem US-Sender "CBS".

Michelle Williams wart demnach erst 25 Jahre alt, als sie Depressionen hatte und darüber nachdachte, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen.

"Es ging mir richtig, richtig schlecht. Bis hin zu dem Punkt, an dem ich selbstmordgefährdet war. Ich wollte raus", so Williams laut der Website "Billboard" in dem Interview. Die Depressionen hatte die Sängerin nach eigener Aussage bereits, seit sie 13 war - sie wusste nur nicht so richtig zu benennen, was ihr damals fehlte.