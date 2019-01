Detox-Smoothies der Stars: Gesund und schön ins neue Jahr starten

Für ihr perfektes Aussehen und eine Bomben-Figur setzen wie auf flüssige Fit- und Schönmacher. Doch welche Rezepturen verwenden unsere für ihre sogenannten Wunder-Drinks? Hier die Auflösung...

Sophia Thiel: Fit im Winter! Auf diesen Smoothie schwört die Bloggerin!

Jennifer Lopez liebt Rosmarin-Wasser

Das große Feiertags-Fressen ist vorbei - allerhöchste Zeit, die Figur wieder in Form zu bringen! Auch die Promi-Ladys haben in den vergangenen Wochen ein paar Kilos zugelegt. Doch statt Frust gibt es nun Flüssignahrung zum Frühstück! Denn beim Kampf gegen den Hüftspeck setzen Stars wie Jennifer Lopez (49) auf spezielle Schlank-Drinks. Die Sängerin hat bereits das perfekte Wundermittelchen gegen fiese Röllchen für sich entdeckt: "Rosemary Water" - also ein Gemisch aus Wasser und Rosmarin-Extrakt. Das Heilkraut ist vor allem dafür bekannt, die Fettverbrennung zu beschleunigen, und verleiht zudem ordentlich Energie fürs nächste Workout. Genau richtig für J. Lo, schließlich trainiert sie aktuell, was das Zeug hält. "Ich gehe fünf- bis sechsmal die Woche für jeweils zwei Stunden ins Fitnessstudio. Es ist superwichtig, davor und währenddessen viel zu trinken, um ausreichend Kraft zu haben", verrät Jennifer. Ganze 13 Pfund soll die Zwillings-Mom (1,64 Meter, 56 Kilo) dank ihres aufputschenden Abnehmhelfers schon verloren haben. Toller Nebeneffekt: Rosmarin regt das Haarwachstum an und zaubert so quasi nebenbei auch noch eine lange, glänzende Mähne!

Heidi Klum setzt auf den Lila-Laune-Smoothie!

Auch Model-Mama (45) trinkt gegen den Kilo-Kummer! Selbstverständlich keinen Alkohol, sondern einen Lila-Laune-Smoothie! "Zum Frühstück trinke ich meistens einen Superfood-Smoothie mit Blaubeeren, Molkenprotein, Chia-Samen, Matcha- oder Açai-Pulver", verrät die "Germany’s Next Topmodel"-Chefin. Die darin enthaltenen Açaí-Beeren liefern jede Menge Vitamine, Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren, die den Stoffwechsel ordentlich ankurbeln. Und mehr noch: Die in den Beeren enthaltenen Antioxidantien sorgen außerdem für einen strahlenden Teint. Das Ergebnis: ein Bomben-Body und eine tolle Haut! Tatsächlich scheint Heidi (1,76 Meter, geschätzte 54 Kilo) mithilfe ihres Zaubertranks schon einige Pfunde verloren zu haben - die Vierfach-Mama sieht nämlich deutlich schlanker aus als noch vor Kurzem. Und auch ihre Haut strahlt dank ihres schlürfbaren Schön- und Schlankmachers in neuem Glanz!

Aber nicht nur Rosmarin-Wasser und der Lila-Laune-Smoothie helfen den Stars dabei, ihrem Teint den nötigen Glow zu verleihen. Wir haben für euch ein wenig recherchiert und sind auf folgende Wunder-Drink-Rezepte gestoßen: