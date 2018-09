Deutliche Worte: Heidi Klum erteilt ihren Kritikern eine Abfuhr

Reddit this

Seit mit zusammen ist, muss sie sich immer wieder der Kritik ihrer Fans stellen. Viele können nicht verstehen, warum die 45-Jährige sich für einen 29-jährigen Mann begeistern kann.

Heidi Klum wehrt sich

Doch davon lässt die „Germany’s Next Topmodel“-Jurorin sich nicht beirren. Sie postet weiterhin fleißig Bilder von sich und ihrem Liebsten. Damit bietet sie ihren Hatern allerdings auch eine große Angriffsfläche.

Mal wird die Beziehung zu ihrem 16 Jahre jüngeren Freund kritisiert, mal die Erziehung ihrer Kinder.

Nun verteidigt sich Heidi in einem eindeutigen Post auf . „Bevor ich sterbe, will ich leben“, steht auf einem Bild geschrieben. Soll heißen: Ich mache mein eigenes Ding! Deutliche Worte, die das Model sicherlich auch an ihre Kritiker gerichtet haben dürfte...