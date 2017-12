Deutsche (23) Stürzt auf Bali 80 Meter in den Tod

Tödliches Drama auf Urlaubsinsel: Eine 23-jährige Deutsche aus Gütersloh ist auf der indonesischen Insel Bali in der Nacht zu Donnerstag von einer Klippe aus 80 Metern in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Laut "Viva" war die Frau mit ein paar Freunden in einem Café feiern. Gegen 1.30 Uhr nachts machten sie sich schließlich auf den Heimweg. Die 23-Jährige musste offenbar auf die Toilete und ging an den Rand einer Klippe von Uluwatu am Suluban Beach, um sich zu erleichtern.

"In der Dunkelheit konnte sie nicht erkennen, dass sie am Rand stand. Als sie wieder aufstehen wollte, rutsche sie aus und fiel in den Abgrund", so der Polizeichef Kompol I Nengah Patrem.

Erst vier Stunden später konnte die Leiche der jungen Frau von Rettungsschwimmern geborgen werden.