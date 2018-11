Devin Lima: Der Boygroup-Star ist tot!

Reddit this

Die Musikwelt trauert um Devin Lima. Das Mitglied der Boyband "Lyte Funkie Ones" verstarb am frühen Morgen des 21. Novembers auf Grund seines Krebsleidens im Kreise seiner Familie.

Jens Büchner: So süß verabschiedet sich Tochter Jenny von ihrem Vater

Devin Lima erlebte seinen Durchbruch mit "LFO"

Bekanntheit erlangte Devin Lima vor allem durch seine Auftritte mit "LFO". Im vergangen Jahr starteten Devin und Boyband-Mitglied Brad Fischetti ein großes Comeback. Doch dann der Schock! Devin erkrankte an Krebs, gegen den er gestern Morgen den Kampf verlor. Weder eine Chemotherapie, noch eine Operation konnten den Star retten.

Devin Lima: Seine angehörigen trauern

Via "US Weekly" meldet sich die Mutter von Devin zu Wort. So erläutert sie: "Mein Sohn ist tot. Seine Verlobte, die mit ihm gelebt hat, hat uns wissen lassen, dass er heute Morgen um 2:45 Uhr verstorben ist. Er hat 13 Monate gekämpft. Der Familie geht es nicht gut."