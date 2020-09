Diana Rigg: "Game of Thrones"-Star ist tot!

Diana Rigg blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Ihren großen Durchbruch schaffte sie in den 60ern durch die Rolle der Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone". Einige Zeit später verdrehte die Britin sogar als Bond-Girl den Männern die Köpfe. Den jüngeren Serien-Fans dürfte sie vor allem durch ihren Auftritt als in Olenna Tyrell in "Game of Thrones" bekannt sein. Doch jetzt müssen die Fans Abschied von ihrem Idol nehmen...