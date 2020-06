Diane Keaton plant Beauty-Buch

"Wir sind alle von Schönheit besessen, egal, wer wir sind", erklärt sie ihr Vorhaben. "Ich glaube, dass die meisten Frauen ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie in den Spiegel schauen. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Dieses Buch ist meine Art, zu fragen, warum das so ist", erklärt die 66-Jährige, die plant, den Wälzer im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen. Die Aktrice ist dabei nicht die einzige prominente Dame, die derzeit an einem Buch arbeitet, denn wie gestern bekannt wurde, hat auch Cameron Diaz Pläne für einen Schmöker. Sie will ihren jungen Fans darin Tipps geben, wie sie sich richtig ernähren können. "Sie möchte, dass die Mädchen damit aufhören, nur dünn sein zu wollen. Stattdessen sollen die jungen Mädchen verstehen, dass es viel wichtiger ist, sich gesund zu ernähren. Sie möchte ihren Ruhm nutzen, um etwas zu bewirken", erklärte ein Nahestehender der Schauspielerin. © WENN