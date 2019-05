Diane Kruger: Erstes Foto mit Baby aufgetaucht!

schwebt im Baby-Glück! Vor einem halben Jahr brachte die Beauty im November 2018 ihre kleine Tochter zur Welt. Nun gewährt die Schauspielerin erstmals einen Blick auf ihre kleine Prinzessin.

Diane Kruger teilt süßen Baby-Schnappschuss

Via lässt Diane nun die Baby-Bombe platzen und postet einen niedlichen Mama-Tochter Schnappschuss, auf dem Diane mit ihrer kleinen Prinzessin an einem Strand zu sehen ist. Diane und ihrer Tochter schauen auf dem Bild verträumt in den Sonnenuntergang. Dazu kommentiert die Schauspielerin: "Ich liebe dich für immer, ich werde dich immer lieben, solange ich lebe, wirst du mein Baby sein." Das so ein Foto von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist somit kaum verwunderlich.

Die Fans von Diane sind begeistert

Wie unter dem Foto von Diane deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Was für ein großartiges Foto" sowie "Das ist so wundervoll". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, ob uns Diane in der nächsten Zeit mit noch mehr Mama-Tochter-Bildern überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!