Dick Enberg: Der Sport-Reporter ist gestorben

Die Sport-Branchen trauert: Der beliebte Sportjournalis Dick Enberg ist am Donnerstgar im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in San Diego verstorben.

Das bestätigte seine Tochter Nicole gegenüber "The Associated Press". In einem weiteren Gespräch mit "Union-Tribune" sprach Dick Enbergs Frau Barbara über die Todesursache: "Wir denken, es war ein Herzinfarkt".

Lona Rietschel: Die Schöpferin der "Abrafaxe" ist tot

Ihr Mann sei mit gepackten Taschen vor der Haustür gefunden worden. Er war auf dem Weg zu seinem Flug von San Diego nach Boston.

Dick Enberg erhielt eine Auszeichung für sein Lebenswerk

Dick Enberg war eine Legende in der Sport-Szene. Er kommentierte ganze acht Super Bowls, etliche Baseball-Spiele und auch das Tennisturnier Wimbledon für den Fernsehsender "NBC".

Insgesamt gewann Dick Enberg 13 Sport-Emmys und wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.