Die 11 schlimmsten TV-Formate der USA - Bild 11

Das ist das schlimmste Format aus den USA! Wenn ein Mensch stirbt, ist das ein trauriger Moment und die Trauer ist für die Hinterbliebenen etwas sehr privates. Von wegen! In der Show "Best Funeral Ever" organisieren sogenannte "Funeral Planners" verrückte Beerdigungen - ob im übergroßen Grill, im Boxring - jeder wird beerdigt, wie er will. Selbst die Gäste werden passend zur Zeremonie gecastet: Wer weint hier am passendsten?