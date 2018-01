Die Amigos: Schock-Statement

Als bekannt wurde, dass die Amigos aufhören wollen, war der Schock bei den Fans groß. „Gesundheitliche Probleme und Dauerstress werden ihnen zu viel“, hieß es. Doch nun setzt Bernd sich zur Wehr!

„Das ist Schwachsinn! Das muss ich mal so hart sagen. Wir denken gar nicht ans Aufhören. Im Gegenteil. Wir arbeiten gerade an einem neuen Album, das soll im Sommer rauskommen. Dann sind Konzerte, TV-Auftritte, Video-Aufnahmen geplant. Diese Gerüchte machen mich wütend. Denn sie sind frei erfunden“, erklärt der 67-Jährige gegenüber „Das neue Blatt“. Zusammen mit Karl-Heinz soll es also definitiv weitergehen!

Momentan genießen beide noch einige Urlaubstage, bevor sie sich wieder ans Werk machen. „Haben Sie mal in unseren Terminkalender geguckt? Da ist bis 2019 alles verplant“, verrät Bernd außerdem. „Wir wollen mit dem neuen Album wieder auf die 1 der Charts. Wie heißt es so schön? Totgesagte leben länger!“