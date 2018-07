Die Bachelorette 2018: Intime Sex-Beichte von Nadine Klein

Reddit this

Es ist endlich wieder so weit! " " geht in eine neue Runde (Start 18. Juli, 20.15 Uhr, ). In diesem Jahr verteilt Ex-Bachelor-Kandidatin die Rosen. Doch schon vor Beginn der Show überrascht sie mit einer intimen Sex-Beichte!

Bachelorette Nadine Klein: Ihr trauriges Geheimnis

Nadine Klein: Sex-Geständnis

Mehr als vier Jahre lang war die Bachelorette 2018 jetzt Single, dass will Nadine Klein jetzt ändern. Und sie meint es ernst. Denn sie will keine flüchtige Bekanntschaft, die nur auf Sex basiert. Ganz im Gegenteil! "One-Night-Stands und lockeren Sex-Beziehungen kann ich nichts abgewinnen", erklärt sie offen. Auf wilde Nächte müssen die Fans also wahrscheinlich verzichten...

Diesmal hat Nadine Klein die Rosen in der Hand

Nadine Klein will bei der Bachelorette 2018 endlich ihre große Liebe finden. Bei Bachelor hat es nicht geklappt. Da musste sie in der fünften Nacht der Rosen ihre Koffer packen. Jetzt hat sie selbst die Rosen in der Hand und hat die Auswahl zwischen 20 Männern. Ob da etwas dabei ist?

Die Kandidaten sorgten jedenfalls schon vor Staffel-Beginn für ziemlich viel Aufruhr. Denn viele Fans der Show sind gar nicht begeistert von der Auswahl. Bleibt nur zu hoffen, dass Nadine Klein das anders sieht...