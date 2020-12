Die Bachelorette: Ist ER der Gewinner der Staffel?

Der schüchterne Leander wird bei den Fans der Sendung ganz weit vorne gehandelt. Sie finden, dass er und Melissa ein echtes Traumpaar wären. Ist er also wirklich der Gewinner?

"Ich bin ziemlich sicher, dass Leander gewinnt. Schaut bei den Dreamdates genau hin", schreibt ein Fan. Ein anderer fragt: "Wer glaubt ihr gewinnt?" und die Antworten sind eindeutig: "Leander".

Ein Zuschauer geht sogar noch weiter: "Leander! The Last Rose and an Engagement Ring!" Bekommt Melissa etwa auch einen Verlobungsring von dem Gewinner? In einem Instagram-Post zeigt sich die Beauty jedenfalls mit einem funkelnden Ring am Finger....