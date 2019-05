Die Bachelorette: Model Gerda Lewis verteilt offiziell die Rosen

Im vergangenen Jahr verteilte die Rosen in der beliebten Kuppelshow. Jetzt tritt eine hübsche Blondine in ihre Fußstapfen: Gerda Lewis schnappt sich den Job der Bachelorette!

Nadine Klein: Jetzt packt sie über ihren neuen Freund aus!

Gerda Lewis ist die neue Bachelorette

Diese Neuigkeit bestätigte jetzt ganz offiziell. Und Gerda Lewis freut sich riesig auf die 20 Männer, zwischen denen sie entscheiden kann. "Ich bin ein Beziehungsmensch, aber bislang war der Richtige noch nicht dabei", verrät sie gegenüber RTL. Doch sie hat auch ganz klare Vorstellungen von ihrem Traummann. "Ich kann nichts mit Männern anfangen, die unsicher sind und die keinen Plan haben. Und: Ich will keinen Pantoffelhelden", erklärt sie selbstbewusst. Und weiter: "Ich will einen Mann, der weiß, was er will. Genauso möchte ich auch in einer Beziehung, dass ER das Sagen hat. Ich möchte einem Mann nicht auf der Nase herumtanzen können."

Gerda weiß eben was sie will.

Gerda Lewis und die Männer

Gerda Lewis wurden schon zahlreiche Affären mit nachgesagt. So soll sie nicht nur Ex-Bachelorette-Star Philipp Stehler näher gekommen - und dass, obwohl er damals noch mit seiner Freundin Pam zusammen war. Und auch mit " "-Star Marcellino Kremers soll sie erst kürzlich angebandelt haben.

Naja, mittlerweile ist sie offenbar Single und sucht ihr Glück im . Ob sie da erfolgreich wird? Man darf gespannt sein...