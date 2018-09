Die Bachelorette Nadine Klein: Wundervolle Baby-News nach dem Finale!

Reddit this

Heute ist es endlich soweit! Bachelorette entscheidet sich endlich für den Mann, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte. Und davon hat sie bereits eine genaue Vorstellung...

Bachelorette Alex: So geht es für ihn nach dem Finale weiter!

Nadine Klein: Geht ihr Babywunsch endlich in Erfüllung?

Nadine Klein hat eine ganz klare Vision von ihrer Zukunft. Sie möchte definitiv eine Hochzeit und auch ein Baby. Im Interview mit "OK" verriet sie vor einiger Zeit: "Ich würde definitiv gerne in den nächsten 2-3 Jahren heiraten und dann auch gerne Kinder irgendwann!"

Viel Zeit will sie sich also nicht lassen. Doch wer ist der Mann, mit den sie sich so eine Zukunft vorstellen kann?

Im Finale stehen Daniel Lott und Alexander Hindersmann. Und besonders einer scheint genau die gleichen Vorstellungen zu haben, wie die Berlinerin!

Nadine Klein: Ein Baby mit Alexander Hindersmann

Nicht nur Nadine Klein träumt von einer Familie. Auch Alexander Hindersmann ist bei dem Thema Feuer und Flamme. "Familie ist für mich auch das A und O. Ziel ist es natürlich auch irgendwann eine eigene Familie zu haben", erklärt der 29-Jährige im Gespräch mit Nadines Mama. Das strahlen in den Augen der Bachelorette ist dabei nicht zu übersehen!

Ist Alexander also der Mann, für den sie sich am Ende entscheidet? Folgt nach dem Finale dann auch das Babyglück? Es wäre jedenfalls das perfekte Happy End für 2018...