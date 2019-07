Die Bachelorette: Schock nach der ersten Folge

Reddit this

Gestern startete "Die Bachelorette" bei RTL. Doch schon am ersten Abend gibt es ganz schön viel Ärger...

Bachelorette sucht nach der großen Liebe. Doch die Männer können nicht überzeugen. Zumindest nicht die Zuschauer...

Bachelorette: ER ist Gerdas Favorit!

Die Bachelorette: Ärger um die Männer

20 Kandidaten buhlten in der ersten Show um die schöne Blondine. Und die bekamen richtig ihr Fett weg. Bei Twitter wurde über die Jungs gelästert, was das Zeug hält.

"Die Jungs sind alle so unsympathisch, oberflächlich, dumm und eingebildet", findet ein Zuschauer. "Die Kandidaten dieses Jahr. Belastend", meint ein anderer. Das sind nur wenige der Kommentare, die auf der Social Media Plattform zu lesen sind. Nicht gerade nett...

Ich liebe die neue Staffel jetzt schon. #Bachelorette — anredo (@anredo) 17. Juli 2019

Wird Gerda Lewis ihr Glück finden?

Zum Glück sieht Gerda das etwas anders. war von vielen der Jungs begeistert. Einer hat sie besonders umgehauen: Basketballer David Taylor. Hübscher Kerl, der David. Der hat irgendwas in seinen Augen, dass er irgendwie in meine Seele schaut, habe ich das Gefühl. Sein Blick war richtig tief", schwärmte die 26-Jährige über den Erfurter, nachdem sie ihn das erste Mal gesehen hat.

Tja, und der bekam dann auch die allererste Rose von der Blondine. "Ich habe hier eine Rose, die ich jetzt schon vergeben darf und die würde ich gerne an jemanden vergeben, mit dem ich schon ein nettes Gespräch hatte und wo ich direkt gemerkt habe, dass es gefunkt hat", begründete sie ihre Entscheidung. Ob er am Ende auch ihr Mr. Right ist? Man darf gespannt sein...

Wer ist eigentlich Gerda Lewis? Im VIDEO erfahrt ihr mehr über die Bachelorette: