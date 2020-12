Die Bachelorette: Sind Melissa Damilia und der Gewinner noch ein Paar?

Wer jetzt noch nicht wissen will, wer das Rennen macht, sollte spätestens hier aufhören zu lesen.

Am Ende bekommt der ruhige Leander die Rose. Zwischen ihm und Melissa hat es heftig gefunkt. Schon bei den Dreamdates konnte man ihre Verbindung sehen. Und so hat die Bachelorette ihm am Ende nicht nur die letzte Rose, sondern auch ihr Herz geschenkt.

Doch wie sieht es eigentlich heute aus? Sind die beiden noch ein Paar?