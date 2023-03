"Die Bergretter": Babynews aus Ramsau

Es gab bereits reichlich Tuscheleien, doch nun endlich die Bestätigung! Der bisher unerfüllte Baby-Wunsch von "Bergretterin" Katharina wird sich wohl zeitnah erfüllen! Wer die "ZDF"-Serie schon länger verfolgt, weiß, wie sehr sich die Gebirgsretterin eine eigene Familie wünscht. Ihre letzte Beziehung mit Markus scheiterte daran, dass er keine Kinder wollte. Doch nun soll alles anders werden! Denn endlich führte sie DAS Gespräch mit ihrem Herzensmensch Nick.

In der fünften Folge besucht Katherina ihren Arzt-Freund Nick im Krankenhaus. Die beiden Turteltauben besuchen dabei die Säuglingsstation und dabei kam es zum entscheidenden Gespräch! "Was meinst du, sollen wir uns auch so einen Schreihals zulegen?", fragt Nick. Eine Frage, die Katharina zu freuen, aber auch überraschen zu scheint. Diese Reaktion hat den österreichischen Arzt verunsichert und er rudert schnell zurück: "Ah, Tschuldigung, ist noch zu früh für solche Fragen."

Doch mit dieser vorsichtigen Frage ist der Grundstein gelegt. In ihrer Unsicherheit öffnet sie sich ihrem Ex-Freund Markus und beichtet: "Markus, ich hab Angst, dass ich das mit Nick überstürze." Doch für den "Bergretter" besteht kein Zweifel: "Egal, was ist, du wirst immer eine tolle Mama sein." Ein ziemlich großes Kompliment, das Katharina dann auch schließlich den Mut gibt, sich ihrem Freund Nick zu öffnen: "Du, was du da heute Morgen gesagt hast wegen Schreihals… Lass uns das machen!" Eine echte Freudenbotschaft!

