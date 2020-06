Nikola Jancso: Die Ex-Freundin von H.P. Baxxter ist schon wieder vergeben

ist mit seiner Freundin Liza total glücklich.

Kürzlich zeigte er seine neue Liebe erstmals in der Öffentlichkeit.

Doch auch der Ex-Frau des Scooter-Frontmanns geht es nicht schlecht. Mit Nikola Jancso war er vier Jahre zusammen, doch dann folgte die Trennung. Auch sie hat bereits seit einem halben Jahr einen neuen Freund – und hat sogar schon geheiratet!

„Es geht mir sehr gut. H.P. ist glücklich, und ich bin es auch wieder. So ist das Leben“, erklärte die Schmuckdesignerin in einem Interview mit der Zeitschrift „People“. Er soll als Arzt für Schmerztherapie in Berlin arbeiten. Im Sommer lernte sie ihn auf Sylt kennen. Vor einiger Zeit ist sie dann auch mit ihm zusammengezogen.

„Geborgenheit, Vertrauen und vor allem Treue schätze ich an ihm“, so Nikola Jancso. „Wir kennen uns erst seit einem halben Jahr. Aber manchmal passt es einfach“, erklärt sie. Die Flitterwochen will das Paar in Paris verbringen.