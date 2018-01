Die Geissens: Ehe-Zoff zwischen Carmen und Robert

Es scheint keinen Tag zu geben, an dem sie sich nicht zumindest necken. In letzter Zeit kam es immer wieder zu Scheidungs-Schlagzeilen, aber ist da auch was dran? In der letzten Folge der Reality-Soap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!“ ist ein ziemlich heftiger Streit entbrannt. Wie man Robert Geiss kennt, ist er immer sehr auf Krawall gebürstet und schießt mit seinen Sprüchen manchmal übers Ziel hinaus. Der Streit eskalierte, als Robert den Satz: „Ich habe keine Lust mehr. Ich spiele nicht mehr mit.“ in den Raum schmeißt.

Um was ging es wirklich in dem Streit?

Es ist nichts schlimmes passiert. Entwarnung! Denn in der Folge geht es unter anderem um ein Minigolf-Turnier über Dächern von Macao. Und da passt es Robert offenbar nicht so recht, dass sich Carmen gar nicht schlecht schlägt.

Robert hat die Hosen an in der Beziehung!

Carmen kennt Robert mittlerweile ziemlich gut und weiß, wie er tickt. Sie erklärt, dass es gewisse Regeln gibt im Haus der Geissens. „Erste Regel: Robert ist in Führung. Zweite Regel: Robert bleibt in Führung. Dritte Regel: Robert gewinnt.“ Die Spielregeln sind einfach zu verstehen- allerdings unfair für alle Mitspieler, und vor allem für Carmen. Aber wie das schöne Sprichwort auch ist, was sich liebt das neckt sich.