Die Geissens: Erschütternde Sucht-Beichte von Robert

In der neuen Spielshow der Kult-Millionäre wird gezockt! Exklusiv in "Closer" verraten Carmen (52) und Robert Geiss (54), warum DAS allerdings böse Erinnerungen weckt...

Diese TV-Show hat es in sich: Bei „Spiel die Geissens untern Tisch“ (montags, 21.15 Uhr, RTL II) tritt ein Kandidatenpaar gegen das Dream-Team Carmen (52) und Robert Geiss (54) an. In fünf Duellen können 20.000 Euro erspielt werden. Doch was sich nach Spaß und Action anhört, sorgte bei den Kult-Millionären auch für ein unwohles Gefühl. Im exklusiven Interview gesteht Robert, dass er in der Vergangenheit ein eifriger Casino-Besucher war – bis er Carmen ein Versprechen geben musste.

Carmen & Robert Geiss: Schlimmer Ehe-Streit!

Er war gerade Mitte zwanzig, als Robert Geiss mit seinem Modeunternehmen „Uncle Sam“ Millionen-Umsatz machte. Mit dem entsprechenden Kleingeld ausgestattet, suchte er sich ein teures Hobby – man traf ihn zu jener Zeit regelmäßig im Casino.

Robert verzockte ein Vermögen im Casino

Als das Paar noch keine Kinder hatte, zog Robert nicht etwa um die Häuser – er ging lieber an den Roulette-Tisch. „Am Anfang war es ein bisschen Spielerei in schönem Ambiente. Aber dann wurde es extremer.“ Obwohl auch Carmen oft dabei war, bekam sie nichts von Roberts zunehmender Spielleidenschaft mit. „Einmal konnte ich nicht mal mehr meinen Wagen aus der Tiefgarage auslösen“, erzählt Robert heute recht locker mit einem Grinsen. Dennoch ist sich der Kölner bewusst, dass Spielsucht eine Krankheit ist: „Da muss man seine Grenze kennen. Das kann böse enden.“

Da es nicht immer schiefging – Robert gewann einmal bei einem TV-Dreh in Las Vegas vor laufenden Kameras satte 189.000 Euro –, unterschätze er die Gefahr. Als sich für das Paar die Möglichkeit ergab, ausgerechnet nach Monaco zu ziehen, bekam Carmen dann von ihrem Mann ein Versprechen. „Ich bin nur mitgegangen, weil Robert schwor, nie wieder ein Casino zu besuchen, um dort zu spielen. Ich wollte nicht, dass es da im Spieleparadies völlig eskaliert.“ Und das hält der Vater von zwei Töchtern – mit der einen Ausnahme – seit über 22 Jahren knallhart ein. Bis zuletzt spielten die Geissens nur noch mit ihren Kindern. „Am liebsten Backgammon oder unser Geissens-Monopoly“, sagt die Blondine.

Jetzt verschlägt es Carmen und Robert zwar wieder an einen Spieltisch – doch diesmal geht es nicht um den Kick, möglichst viel Kohle mit nach Hause zu nehmen, sondern darum, dass alle Beteiligten möglichst viel Spaß haben: die Kandidaten, die TV-Zuschauer und auch die Geissens.