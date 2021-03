Die Geissens: Es ist vorbei!

Montagabend lief das große Staffelfinale von "Die Geissens - Eine schrecklich große Familie". Kurz davor meldete sich Carmen bei ihren Fans auf Instagram. "Hey meine Lieben, heute ist leider schon soweit. Das große Staffelfinale der Geissens läuft. Und da man sich ja immer mit einem Knall verabschieden soll, haben wir was Tolles für euch: Die Enthüllung von unserem neuen Apartment. In nur wenigen Monaten haben wir aus einer Messihöhle einen kleinen Diamanten geformt", schrieb sie zu einigen Bildern aus den beiden Folgen. "Danke, dass ihr in dieser Staffel so zahlreich an unserem Leben teilgenommen habt."