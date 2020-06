Die Geissens: Karrieretipps & erster Sex!

Mit knapp 50 Jahren haben die beiden eine Menge zu erzählen. Durch ihre beliebten Doku-Soaps, die es seit 2011 gibt, hat man das Gefühl, dass man die Geissens bereits genau kennt, doch dem ist nicht so.

Das schräge Ehepaar wirkt sehr freizügig, lustig und unbeschwert in ihrer TV-Show, doch wie jeder andere Mensch haben auch die Geissens schwarze Zeiten in ihrem Leben durchlebt.

Nicht ohne Grund heißt das Buch auch "Von nix kommt nix Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens".Dieses Motto scheint sich wie ein roter Faden durch das gemeinschaftliche Schriftstück und auch durch das Leben der Geissens zu ziehen.

Im Job fing Robert Geiss klein an, als Hilfskraft! Heutzutage ist er Millionär und durch RTL2 deutschlandweit bekannt und beliebt.

Carmen Geiss hatte unglaubliche neun Fehlgeburten in ihrem Leben, so schreibt Carmen:

Doch die Geissens gaben nie auf, egal um welches Thema im Leben es sich handelte und so hatten sie doch noch das späte Glück, zu ihren beiden Mädchen Davina (9) und Shania (8) zu kommen. Auch die erste gemeinsame Liebesnacht der beiden Kult-Millionäre wird detailreich beschrieben:

"Er schraubte an meinem BH herum und versuchte alles, um mich ins Bett zu bekommen. Irgendwann ist der arme Kerl schließlich vor Erschöpfung eingeschlafen." erzählt Carmen unverfroren über Roberts Annäherungsversuche.

Robert ist sich in der Biografie auch nicht zu schade, der Allgemeinheit mal ein paar gute Tipps für das Leben mit auf den Weg zu geben, so rät der "Uncle Sam"-Gründer: "Wenn du schnell reich werden willst, darfst du nicht zu lange in der Schule hocken. Mein Beispiel zeigt, dass man es auch ohne Abitur zum Millionär bringen kann.".

Bestimmt veröffentlichen die Geissens hier kein literarisches Meisterwerk, unterhaltsam und gnadenlos ehrlich, so wie das Paar selbst auch ist, wird das Buch aber sicherlich werden.