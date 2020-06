Die Geissens: Kinder erleben Höhenflug!

Tropez ziemlich genau unter die Lupe.

Ein Fortbewegungsmittel, von dem der 48-Jährige hingegen so gar nichts hält, ist der Heißluftballon. Und das, obwohl Ehefrau Carmen sich beim Familienurlaub am Wörther See mächtig ins Zeug legte, um ihren Robert mit einem Heißluftballon-Flug zu überraschen.

Ihr Mann bleibt allerdings standhaft und weigert sich auch nach längerer Diskussion, in das ungewöhnliche Fortbewegungsmittel einzusteigen. "Ich bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Ich fahr jetzt Boot", so Roberts trockener Kommentar.

Für seine Töchter Davina Shakira und Shania Tyra ist die Sache klar. Sie finden, dass ihr Papa ein richtiger "Angsthase" ist und steigen in Begleitung von Opa Reinhold einfach selbst in den Ballon. In Anbetracht sich langsam nähernder Gewitterwolken wird den dreien zwischenzeitlich zwar etwas flau im Magen, am Ende kommen sie aber wohlbehalten wieder auf der Erde an.

Von so viel Mut könnte sich Papa Robert wohl durchaus noch eine Scheibe abschneiden schließlich macht er ganz gerne mal viel Wind um nichts...