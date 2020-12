Die Geissens: Öffentlicher Angriff! Jetzt geht es ihnen an den Kragen

Fieser Schlag gegen die Geissens

"Die Eheleute Geiss oder Frau Obert sind mit ihren flachen und materialistischen Äußerungen reine Negativ-Vorbilder. Die passen gerade jetzt nicht in die ernsten Zeiten, in denen sich Menschen in unserem Land Sorgen um ihre Gesundheit, aber auch um ihre Arbeitsplätze machen", feuert der 56-Jährige gegenüber "Bild". "Rumprotzen mit viel Geld ist das Letzte, was Hunderttausende von Unternehmern machen. Kein verantwortungsvoller Unternehmer stellt sich darüber dar, was er sich leisten kann, sondern was er leistet."

Die Kritik kann Robert Geiss allerdings nicht nachvollziehen. "All unsere Unternehmungen sichern seit zehn Jahren vielen Menschen verlässlich Arbeit und Einkommen", erklärt er dem Blatt. "Wo genau liegt da das Problem?"

