Die Geissens: Opa Reinhold will hoch hinaus

Während sein Sohn Robert gemeinsam mit Ehefrau Carmen und den Kiddies Shania und Davina Luxus-Urlaub in einer Finka auf Ibiza macht, verbringt Opa Reinhold Geiss seinen Urlaub in etwas weniger noblen Gefilden. Geiss Senior weilt in der Türkei, wo er den landeshöchsten Berg, den Ararat, besteigen will.