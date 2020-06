Die Geissens: Robert in Sorge, ist Carmen Geiss im Magerwahn?

Die Gattin von Robert fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper und tut einiges, damit die Pfunde purzeln. Aber möglicherweise steigert sie sich etwas zu sehr in ihre Diät hinein. Zumindest ihr Mann ist in großer Sorge.

Der Selfmade-Millionär Robert verrät „Closer“ gegenüber: „Ich mache mir große Sorgen um meine Frau. Sie muss aufpassen, dass sie es nicht übertreibt.“ Na hoffentlich hört Carmen auf ihren Gatten. Schließlich hat sie ob mit oder ohne Diät schon immer ein Top-Figur gehabt. Über das Essen und irgendwelche Abnehmpläne sllte sie sich keine Gedanken machen, denn dafür ist das Leben viel zu schön!